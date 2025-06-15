Гітчінс захищав чемпіонський пояс у першій напівсередній вазі за версією IBF. Бій між американцем і австралійцем завершився достроково, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Гітчінс – Камбосос

Річард Гітчінс розпочав поєдинок краще за Джорджа Камбососа, збільшуючи перевагу крок за кроком. Американський боксер добре працював руками та бив суперника у потрібний момент.

Австралієць виглядав гірше за чемпіона. У п'ятому раунді бою Камбосос почав дуже часто пропускати в голову, а усі намагання зблизитись закінчувались невдачею.

Фінал для Джорджа Камбососа відбувся у восьмому раунді поєдинку. Річард Гітчінс майже під гонг вдарив австралійського боксера по корпусу, який більше не зміг піднятись. У підсумку дострокова перемога американського чемпіона.

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Додамо, що для Річарда Гітчінса це був перший захист титулу. Джордж Камбосос декілька місяців тому здолав одноголосним рішенням суддів Джейка Віллі на боксерському шоу в Австралії.

Нагадаємо, у травні минулого року Джордж Камбосос втратив титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Австралійський боксер достроково поступився Василю Ломаченку.