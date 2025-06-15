Гитчинс защищал чемпионский пояс в первом полусреднем весе по версии IBF. Бой между американцем и австралийцем завершился досрочно, сообщает 24 канал.

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Результат боя Гитчинс – Камбосос

Ричард Гитчинс начал поединок лучше Джорджа Камбососа, увеличивая преимущество шаг за шагом. Американский боксер хорошо работал руками и бил соперника в нужный момент.

Австралиец выглядел хуже чемпиона. В пятом раунде боя Камбосос начал очень часто пропускать в голову, а все попытки сблизиться заканчивались неудачей.

Финал для Джорджа Камбососа состоялся в восьмом раунде поединка. Ричард Гитчинс почти под гонг ударил австралийского боксера по корпусу, который больше не смог подняться. В итоге досрочная победа американского чемпиона.

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Добавим, что для Ричарда Гитчинса это была первая защита титула. Джордж Камбосос несколько месяцев назад одолел единогласным решением судей Джейка Вилли на боксерском шоу в Австралии.

Напомним, в мае прошлого года Джордж Камбосос потерял титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Австралийский боксер досрочно уступил Василию Ломаченко.