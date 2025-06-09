Накатани четвертый раз подряд защитил титул WBC, а также получил чемпионский пояс IBF в легчайшем весе. Для Нишиды это поражение стало первым в профи-ринге, сообщает 24 канал.

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Результат боя Накатани – Нишида

Дзунто Накатани досрочно победил Ресуке Нишиду. Поединок завершился победой первого в шестом раунде.

Нишиду не смог продолжить поединок. Причиной тому стала серьезная гематома глаза у Ресуке.

Видео с боя Накатани – Нишида:

Интересно, что за поединком следил Наоя Иноуэ. Японский боксер, который является абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе.