Накатані четвертий раз поспіль захистив титул WBC, а також здобув чемпіонський пояс IBF у найлегшій вазі. Для Нішиди ця поразка стала першою у профі-рингу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Ледь не зламав щелепу опоненту: топовий український боксер нокаутував суперника у першому раунді

Результат бою Накатані – Нішида

Дзунто Накатані достроково переміг Ресуке Нішиду. Поєдинок завершився перемогою першого у шостому раунді.

Нішиду не зміг продовжити поєдинок. Причиною тому стала серйозна гематома ока у Ресуке.

Відео з бою Накатані – Нішида:

Цікаво, що за поєдинком слідкував Наоя Іноуе. Японський боксер, який є абсолютним чемпіоном світу у легшій вазі.