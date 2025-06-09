33-річний український боксер протистояв 41-річному Крістоферу Лавджою із США. Боксери зійшлись у 6-раундовому поєдинку, пише 24 Канал.

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Руйнівний нокаут Вихриста

Глядачі не побачили видовищного та тривалого шоу. Вже у першому раунді Віктор Вихрист нокаутував американського суперника. Українець потужно пробив у щелепу Лавджоя. Сталось це вже на 28 секунді бою.

Крістофер не одразу відійшов від цього нокауту.

Вихрист оформив 15-ту перемогу у 16-ти боях у професіоналах (8 – нокаутом) при одній єдиній поразці (від кубинця Леньєро Перо).

Нагадаємо, що перед цим востаннє Віктор виходив у ринг у вересні минулого року, коли здолав Мірко Тінтора із Боснії і Герцеговини у німецькому Гамбурзі.

Натомість Лавджой востаннє бився два роки тому (у березні 2023-го) проти Аймана Фароука, де за підсумками поєдинку була зафіксована нічия.