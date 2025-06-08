У рамках андеркарду свій бій провів Юрій Захарєєв. 22-річний український боксер зійшовся у ринзі із представником Словаччини Борисом Недбалом, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога українця

Наймолодший чемпіон світу з аматорського боксу в історії України діяв першим номером та повністю контролював хід домашнього поєдинку. Захарєєв прекрасно пересувався рингом та викидав красиві комбінації. Це у сукупності привело до того. що словак декілька разів побував у нокдауні.

Попри це все бій тривав 4 раунди, коли суддя зупинив безжальне побиття Недбала, який нічого не зміг протиставити Захарєєву.

Відео нокауту від Захарєєва

Юрій Захарєєв здобув свою другу перемогу у профі-рингу та перша дострокова звитяга у професійній кар'єрі. Свою першу звитягу українець оформив у грудні минулого року, коли здолав Хоеля Хуліо із Колумбії.

До слова, перед цим на аматорському рівні Захарєєв провів 42 поєдинки: 39 перемог при 3-х поразках.