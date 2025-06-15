В андеркарді Гітчінс – Камбосос Енді Крус бився проти Хіронорі Міширо. Поєдинок між кубинським і японським боксерами завершився у п'ятому раунді, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Крус – Міширо

Енді Крус активно розпочав поєдинок проти Хіронорі Міширо. Вже у третьому раунді японський боксер двічі побував у нокдауні, але зміг підвестися.

У четвертому раунді Крус продовжив нарощувати темп та перевагу над Міширо. Вже у наступній трихвилинці кубинський боксер достроково здолав японця.

Рефері зупинив бій, адже Хіронорі Міширо почав пропускати чималу кількість ударів та повністю втратив контроль над собою. Таким чином Енді Крус виграв елімінатор IBF у легкій вазі.

Крус розбив Міширо: дивіться відео

Нагадаємо, що повноцінним титулом володіє Реймонд Мураталла. Американський боксер отримав титул IBF після того, як організація позбавила чемпіонського поясу Василя Ломаченка.