Руїс-молодший переконаний, що має достатньо навичок, щоб здолати молодого боксера, хоча й зазначає, що для цього йому доведеться підійти до бою інакше, ніж у попередніх поєдинках. Про це повідомляє GMS.
Дивіться також Для Ітауми знайшли ідеального суперника: Усик хотів з ним битися
Що сказав Руїс-молодший про Ітауму?
Боксер Руїс прокоментував можливий поєдинок з Ітаумою, заявивши, що бій буде надзвичайно жорстким.
Я відчуваю, що можу перемогти цих хлопців. До того ж я був як Патрік Стар – просто відпочивав під каменем, поки всі інші билися, програвали й проходили через усе це. Тож я повернуся свіжим і зовсім іншим, ніж раніше,
– сказав Руїс.
Хто висловлювався стосовно можливого бою Руїса з Ітаумою?
Колишній чемпіон світу у своїй ваговій категорії та нині боксерський аналітик Тоні Белью висловив у соцмережі X, думку, що наступним суперником Ітауми міг би стати Енді Руїс-молодший.
Белью зазначає, що нинішні суперники Ітауми ще не показали, як він справляється з реальним тиском, а поєдинок із Руїсом став би набагато серйознішим випробуванням, ніж нещодавня перемога над Франкліном.
Руїс – досвідчений мексиканський боксер, який у 2019 році сенсаційно переміг Ентоні Джошуа і може створити справжні проблеми молодому перспективному бійцю.