Руис-младший убежден, что имеет достаточно навыков, чтобы одолеть молодого боксера, хотя и отмечает, что для этого ему придется подойти к бою иначе, чем в предыдущих поединках. Об этом сообщает GMS.
Что сказал Руис-младший об Итауме?
Боксер Руис прокомментировал возможный поединок с Итаумой, заявив, что бой будет чрезвычайно жестким.
Я чувствую, что могу победить этих ребят. К тому же я был как Патрик Стар – просто отдыхал под камнем, пока все остальные дрались, проигрывали и проходили через все это. Поэтому я вернусь свежим и совсем другим, чем раньше,
– сказал Руис.
Кто высказывался относительно возможного боя Руиса с Итаумой?
Бывший чемпион мира в своей весовой категории и ныне боксерский аналитик Тони Белью высказал в соцсети X, мнение, что следующим соперником Итаумы мог бы стать Энди Руис-младший.
Белью отмечает, что нынешние соперники Итаумы еще не показали, как он справляется с реальным давлением, а поединок с Руисом стал бы гораздо более серьезным испытанием, чем недавняя победа над Франклином.
Руис – опытный мексиканский боксер, который в 2019 году сенсационно победил Энтони Джошуа и может создать настоящие проблемы молодому перспективному бойцу.