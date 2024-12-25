"Сбросит его с трона": известный тренер назвал боксера, который может победить Усика

В ночь на 22 декабря Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше в Эр-Рияде. Украинский боксер завершает 2024-й год на победной ноте и в статусе непобедимого боксера.

Обе встречи Усика и Фьюри заканчивались решением судей. В обоих случаях победу одерживал украинский боксер – по раздельному и в реванше по единогласному решению.

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Громкие заявления тренера Билли Нельсона

Наставник Билли Нельсон поделился своими впечатлениями от реванша Усик – Фьюри. По его мнению, вторая встреча между боксерами была близкой к ничьей, а решение судей Нельсон назвал несправедливым, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Также тренер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе назвал боксера, которому по силам нанести Усику первое поражение в его карьере. Конечно, коуч выделил своего подопечного.

Я действительно верю, что Мартин Баколе имеет навыки и умения, чтобы сбросить Усика с трона. Что более важно, я думаю, что Усик и его команда считают, что Мартин способен это сделать. Они неоднократно делили ринг, а именно в Украине и Дубае,

– заявил Нельсон.

Тренер заверил, что Баколе отличается от всех остальных соперников непобедимого украинца. По его словам, Мартин быстро сокращает дистанцию и мог бы заманить Александра в ловушку.

Нельсон о возможном реванше Усик – Дюбуа

Нельсон сомневается, что кто-то захочет увидеть реванш между Усиком и Дюбуа. Хотя Даниэль публично уже бросил вызов украинцу, поднявшись в ринг после реванша в Эр-Рияде. Коуч Баколе вспомнил первую встречу между Усиком и Дюбуа.

"Я считаю, что Усик выиграл каждый раунд против Дюбуа, даже учитывая тот низкий удар, а это был низкий удар. Рефери сразу сказал, что это так, поэтому нам не нужен этот бой. Его избили, он дважды упал и фактически сдался в конце боя", – сказал Нельсон.

Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся летом 2023-го. Александр победил Даниэля в 9-м раунде техническим нокаутом.

В заключение Нельсон сделал громкое заявление о мощи и силе своего подопечного.

Лучшим соперником для Александра Усика, который является феноменальным бойцом, был бы Мартин Баколе. Я верю, и что более важно, верит Мартин, что он нокаутирует его,

– заявил тренер Баколе.

Отметим, что Усик готов дать реванш Дюбуа, который уже даже назвал место, где хотел бы подраться против непобедимого украинца.