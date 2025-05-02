Чемпиона мира, который боится Богачука, лишили титула: что известно

Мировая боксерская организация вынесла вердикт Себастьяну Фундори. Американского боксера лишили титула.

Густав Оливьери заявил, что Фундору был лишен чемпионского пояса WBO. Теперь титул организации стал вакантным, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу президента WBO в Х.

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Почему Фундору лишили титула

Ранее стало известно, что Себастьян Фундора проведет бой против австралийца Тима Цзю. Так, как бывший чемпион мира не входит в рейтинг WBO, было решено лишить американца титула, ведь он не провел его защиту.

Президент Мировой боксерской организации Густаво Оливьери прокомментировал решение лишить Себастьяна Фундора чемпионского пояса.

Комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундора титула в первом среднем весе, решение вступает в силу немедленно. Титул теперь является вакантным,

– сказал Оливьери.

Напомним, что Себастьян Фундора дрался против Тима Цзю в марте 2024 года. Тогда американский боксер победил австралийца раздельным решением.

Интересно, что Сергей Богачук неоднократно бросал вызов Себастьяну Фундоре. Однако американцу удавалось избегать поединка против украинского боксера.