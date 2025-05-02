Густав Олів'єрі заявив, що Фундору було позбавлену чемпіонського поясу WBO. Тепер титул організації став вакантним, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку президента WBO в Х.

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Чому Фундору позбавили титулу

Раніше стало відомо, що Себастьян Фундора проведе бій проти австралійця Тіма Цзю. Так, як колишній чемпіон світу не входить до рейтингу WBO, було вирішено позбавити американця титули, адже він не провів його захист.

Президент Світової боксерської організації Густаво Олів'єрі прокоментував рішення позбавити Себастьяна Фундору чемпіонського поясу.

Комітет WBO одноголосно проголосував за позбавлення Фундори титулу в першій середній вазі, рішення набирає чинності негайно. Титул тепер є вакантним,

– сказав Олів'єрі.

Нагадаємо, що Себастьян Фундора бився проти Тіма Цзю у березні 2024 року. Тоді американський боксер переміг австралійця роздільним рішенням.

Цікаво, що Сергій Богачук неодноразово кидав виклик Себастьяну Фундорі. Проте американцю вдавалось уникати поєдинку проти українського боксера.