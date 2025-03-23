Продолжает игнорировать украинца: чемпион мира назвал имя следующего соперника

Себастьян Фундора в ночь на 23 марта дрался против Чордейла Букера. Поединок состоялся в рамках грандиозного вечера бокса на арене "Michelob Ultra Arena" в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.

Чемпион мира защищал титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Противостояние Фундора – Букер завершилось досрочной победой Себастьяна, который эффектно нокаутировал претендента.

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С кем хочет драться Фундора

Себастьян Фундора назвал имя следующего соперника, с которым не против разделить ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

В нашем дивизионе много классных бойцов. Один из них – прямо сейчас в зале. Это Заяс. Я не могу дождаться, чтобы поделить с ним ринг,

– сказал Фундора.

Напомним, что Сергей Богачук намеревался драться против Себастьяна Фундора. Однако чемпион мира из США избегает поединка против украинского боксера.