Чемпіон світу захищав титули WBO та WBC у першій середній вазі. Протистояння Фундора – Букер завершилось достроковою перемогою Себастьяна, який ефектно нокаутував претендента.

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З ким хоче битись Фундора

Себастьян Фундора назвав ім'я наступного суперника, з яким не проти розділити ринг, повідомляє 24 канал зі посиланням на Boxing News 24.

У нашому дивізіоні багато класних бійців. Один із них – прямо зараз у залі. Це Заяс. Я не можу дочекатися, щоб поділити з ним ринг,

– сказав Фундора.

Нагадаємо, що Сергій Богачук мав наміри битись проти Себастьяна Фундори. Однак чемпіон світу з США уникає поєдинку проти українського боксера.