Бой Фундора – Букер завершился досрочной победой чемпиона. Себастьян доминировал по ходу встречи и не оставил шансов претенденту, сохранив за собой чемпионские пояса.

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С кем будет драться Фундора

Себастьян Фундора получил нового соперника. Всемирная боксерская организация обязала американского боксера защищать титул WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на wboboxing.com.

Чемпион должен в течение 20 дней договориться о бое с Ксандером Заясом. В противном случае организация вынуждена будет начать промоутерские торги. Начальная ставка на бой составляет 200 тысяч долларов.

К слову. Сначала Теренс Кроуфорд был временным чемпионом WBO и обязательным претендентом на бой с Себастьяном Фундорой. Однако "Охотник" решил подняться во второй средний вес и потерял звание.

Напомним, что Сергей Богачук вызвал Себастьяна Фундору на бой, но американец избегает украинца. Хотя он является обязательным претендентом на титул WBC.