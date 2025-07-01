Роза за последние деньги и школьная любовь: история любви Александра Усик и жены Екатерины

Уже через два дня Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне. На переполненном стадионе "Уэмбли" у украинского боксера будет особая поддержка.

Жена Александра Усика приехала в столицу Великобритании, чтобы традиционно поддержать мужа рядом с рингом. 24 Канал рассказывает историю любви Александра Усика и его возлюбленной Екатерины.

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Как Усик встретил свою нынешнюю жену?

История любви супругов очень романтично, хотя из-за звездности боксера в молодые годы могла быстро завершиться. Екатерина и Александр впервые встретились за школьной партой в Симферополе, куда переехала семья Екатерины, которая родилась в российском Красноярске.

На момент знакомства будущему чемпиону мира исполнилось 15 лет, а Екатерине было почти 14 лет. Их дружба не сразу переросла в отношения. Александр начал первым проявлять какие-то действия к девушке, которая ему понравилась. Зато Екатерина не рассматривала Александра как своего парня. Он для нее был другом.

Я вообще его не рассматривала... Разве что как друга. А он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-то?" Я говорю: "Выиграй, а там посмотрим,

– вспоминала Екатерина.

Усик как раз соревновался на чемпионате Крыма в далеком 2003-м году. Александр доминировал над соперником, несмотря на это судьи отдали победу оппоненту Александра. Однако друг его боксера захотел наградить его за замечательный поединок, несмотря на несправедливое поражение. Александр за последние деньги приобрел одну розу Екатерине и предложил встречаться. На что услышал желанное: "Давай". Екатерина призналась, что согласилась из жалости.



Екатерина и Александр / Фото из инстаграма боксера

Зато уже в таком раннем возрасте боксер строил в своей голове амбициозные планы на дальнейшую жизнь с Екатериной.

Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой, по имени Катерина. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и произошло,

– рассказывал боксер.

Впервые пара поцеловалась перед отъездом Александра на соревнованиях в Харьков, когда влюбленные гуляли рядом с рекой. Во время своего отсутствия друзья Усика присматривали за тем, чтобы никто не обидел его любимую. Правда, Екатерина была боевой девочкой, поэтому могла сама постоять за себя.

Усик мог потерять Екатерину, а боксерская карьера стала на "стоп"

Эта романтическая история могла не иметь продолжения. Все из-за звездной болезни, которую подхватил Усик после "бронзы" взрослого чемпионата Европы. На тот момент Александру было 19 лет. Уже после такого призового места боксер вообразил себя очень крутым, что могло и погубить его личную жизнь.

Однако вовремя одумался. Мало кто знает, но боксерская карьера Александра была на "стопе". Такая пауза наступила после поражения Усика на чемпионате Украины и перехода в другую весовую категорию. Боксер раздумывал над обучением в театральном. Но победа на следующем чемпионате Украины вернула его на спортивный путь.



Екатерина и Александр/ Фото из инстаграма боксера

Свадьба и первое отцовство

25 сентября 2009 года Александр и Екатерина официально стали мужем и женой, отпраздновав скромную свадьбу в кругу родных. Праздничное событие пара отгуляла в родном для боксера Крыму. Интересно, что пара до последнего держала информацию о свадьбе от своих родителей. Они просто пригласили в Крым родителей, чтобы сделать сюрприз.



Свадьба Александра и Екатерины Усик / Фото из соцсетей жены боксера

На момент свадьбы Екатерина уже носила под сердцем их старшую дочь Елизавету, которая родилась на свет 24 февраля 2010 года. Рождение первого ребенка кардинально изменило Усика в лучшую сторону.

В этом 2025 году семья, которая умеет грандиозно праздновать дни рождения, отгуляла 15-летие Елизаветы, куда были приглашены известные звезды шоубиза (Надя Дорофеева, Елена Омаргалиева).

15-летие Елизаветы Усик / Фото из инстаграма Екатерины

Елизавета занимается спортом и не хочет выезжать жить за границу. Старшая дочь боксера остается в Украине, где ее школа, друзья и увлечения.

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Как семья боксера могла потерять сына?

В семье боксера могло случиться горе. В 2013-м году Александр и Екатерина едва не потеряли своего второго ребенка. Речь идет о старшем Кирилле. В интервью Славе Демину супруги вспомнили врачебную халатность. Медики сообщили паре, что их ребенок мертв. Однако украинский боксер сконтактировался с высшими чинами медицины, с которым провел жесткий мужской разговор.

У Екатерины было кровотечение. Врачи тогда отнеслись к делу несерьезно. Мне сказали, что мой ребенок мертв. Я сразу начал набирать людей из высоких чинов медицины. Я всем тогда сказал, если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль. К счастью, теперь мы имеем такого замечательного сына, как Кирилл Александрович,

– сказал Усик.

Рождение Михаила и Марии

Через два года в семье известного боксера родился еще один сын Михаил. Оба ребята активно занимаются дзюдо, где имеют уже первые серьезные достижения.

Сыновья супругов Усик / Скриншоты из инстаграма Екатерины

По состоянию на 2025-й год Александр и Екатерина воспитывают четверых детей. 28 января прошлого года у семьи родилась младшая дочь Мария. Рождение ребенка произошло перед первым боем Усика против Тайсона Фьюри, который в итоге был перенесен на май того же года. Эта отсрочка поединка за "абсолют" сыграла на руку Александру, который смог быстрее увидеться вживую с новорожденной дочерью.

Александр и Екатерина с младшей дочерью Марией / Скриншоты из инстаграма жены

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Где живет семья Усика и как россияне оккупировали семейный дом?

К сожалению, полномасштабная война разделила семью боксера на две страны. Сыновья супругов Кирилл и Михаил живут в Испании с родителями матери. Усик готовился к реваншу против Даниэля Дюбуа как раз в солнечной стране. Это позволило сыновьям посетить его тренировочный лагерь.

Зато жена боксера и обе дочери остаются под постоянными обстрелами в Украине. Старшая дочь Елизавета наотрез отказывается переезжать за границу в безопасное место.

Напомним, что у семьи Усик есть дом в Ворзеле, что в Киевской области. Их дом был оккупирован врагом в начале полномасштабного вторжения России в Украину и подвергся разрушениям. Семья не планирует возвращаться в дом, где ступала нога врага. Поэтому Александр и Екатерина планируют снести дом до фундамента, чтобы стереть все напоминания о пребывании на этом месте оккупантов.

Россияне разрушили дом Усиков в Ворзеле / Скриншоты из инстаграма Екатерины, из видео

Даже переезд из Крыма, долгая разлука, война, разделение семьи на две страны и боксерская карьера не мешает любви Александра и Екатерины, которая с каждым годом становится все крепче.

Счастливые 15 лет в браке

25 сентября 2025 года супруги отпразднуют уже 16-летие счастливого брака. Несмотря на годы пара всегда трогательно и трепетно вспоминают друг о друге. Александр часто вспоминает в интервью о жене, без которой он не был бы тем, каким сейчас стал.

Супруги Усик / Фото из инстаграма Екатерины

Екатерина всегда поддерживает мужа возле ринга во время поединков.



Екатерина поддерживает мужа возле ринга / Фото Getty Images

Видео, как Екатерина поддерживает Усика во время и после боя

Уже 19 июля Александр будет чувствовать поддержку своей любимой жены во время реванша против Дюбуа. Усик точно услышит ее слова даже при заполненном "Уэмбли".