Вечер бокса примет американский Лас-Вегас. Стало известно, кто станет соперником Сергея Богачука в ринге 13 сентября, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Диденко о БОКСе.

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Кто станет соперником Сергея Богачука?

Украинский боксер проведет бой против представителя американского бокса Брэндона Адамса.

Интересно, что боксеры уже делили один ринг в Пуэрто-Рико. 4 марта 2021 года Адамс победил Богачука техническим нокаутом в 8-м раунде. Это было дебютное поражение для украинца, который перед тем провел серию из 18-ти подряд победных поединков.

К слову. Вечер бокса в Лас-Вегасе будет транслировать в прямом эфире медиасервис Netflix.

Отметим, что за спиной Богачука уже 28 боев на профи-ринге, в которых он одержал 26 побед (24 – нокаутом) при 2-х поражениях. Второе фиаско Сергею нанес 10 августа 2024 года Вирджил Ортис. Последний раз Богачук выходил в ринг 17 мая 2025 года, когда по единогласному решению судей победил американца Майкла Фокса: 98-92 и 97-93 (дважды).

Зато Брэндон Адамс уже провел в профессионалах 29 поединков: 25 побед (16 – нокаутом) и 4 поражения.