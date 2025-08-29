Украинский боксер Сергей Богачук имел шанс выйти в ринг против чемпиона мира по версии IBF Бахрама Муртазалиева. Однако желания одного боксера было мало.

Украинский боксер рассказал, что переговоры о бое против Бахрама Муртазалиева таки были. Сергей Богачук объяснил, почему их поединок не состоялся, пишет 24 Канал со ссылкой на vRINGe.

Почему сорвался бой Богачук – Муртазалиев?

Оказалось, что команда россиянина отказалась от данного противостояния, аргументируя это политическим вопросом.

Разговоры были. Но, насколько знаю, они не хотят этого боя. Мы, конечно же, хотим. Ведь там пояс. Насколько я знаю, мы им предлагали, но они пока что этого боя не хотят – съезжают на политику. Говорят, что не очень хорошо его сейчас проводить. Я, если честно, даже не знаю. Если честно, даже говорить не хочу. Смотрите... Политика политикой... У нас с ними война,

– заявил Богачук.

"И мне отобрать у них титул - это как показать, что мы сильнее. Думаю, что если бы сделать этот бой, если бы я победил, то это была бы большая мотивация для Украины, – солидный такой толчок. Это как показать, что мы их и здесь давим, и там будем давить. Потому что даже такая победа – это дополнительная мотивация. А я же слышу и знаю, насколько сейчас пацанам там тяжело", – добавил украинский боксер.

Богачук вспомнил слова Муртазалиева, который выступает против войны, но не может ручаться за позицию россиянина, ведь лично не знаком с Бахрамом.

К слову. Последний раз Богачук выходил в ринг в середине мая 2025 года, когда одолел американца Майкла Фокса. Поединок длился все установленные регламентом раунды, а победителя определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу украинцу: 98-92 и 97-93 (дважды). Всего за спиной Богачука 28 боев на профи-ринге, в которых он одержал 26 побед (24 – нокаутом) при 2-х поражениях.

Богачук вернется в ринг 13 сентября, когда проведет бой против Брэндона Адамса в рамках андеркарда мегафайта Кроуфорд – Канело.