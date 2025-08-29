Таким образом боксеры проведут реванш. Адамс выступил с громким заявлением относительно боя против Богачука, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетное издание Ring Magazine.

Что сказал Адамс о бое с Богачуком?

Брэндон Адамс заявил, что этот поединок прекрасная возможность для обоих боксеров. Однако американский боксер считает, что он также выиграет во втором бою с Сергей Богачуком.

Адамс вспомнил, что нокаутировал Богачука в первом бою и улучшился с тех пор. Брэндон также заявил, что они покажут замечательный поединок с Сергеем.

Богачук – один из лучших бойцов в нашей категории. Он очень вынослив и тяжело работал, чтобы завоевать свое место. Я не почувствовал его силы, потому что уклонялся от ударов. Возможно, этот раз он будет иметь возможность снова нанести удар, но моя задача – не дать ему этого сделать. Я знаю как победить снова,

– сказал Адамс.

Напомним, что Сергей Богачук встретится с Брэндоном Адамсом 13 сентября 2025 года. Боксеры проведут реванш в андеркарде боя Альварес – Кроуфорд в Лас-Вегасе.

