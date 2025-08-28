Владислав Сиренко выложил фотографию из больничной палаты. Украинский боксер заверил, что не собирается останавливаться и продолжит свой путь после сделанной операции, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.

Вот так Дюбуа сдался в реванше против Усика: британский супертяжеловес шокировал ответом

Первые слова Сиренко после операции?

Сиренко анонсировал свое скорое возвращение в ринг.

Спорт это путь силы и боли, радости и испытаний. Операция - это лишь еще одна остановка на этом пути. Я восстанавливаюсь, наслаждаюсь процессом и не собираюсь сдаваться. Скоро увидимся в ринге,

– написал боксер.



Сиренко перенес операцию / Фото из инстаграма Владислава

Напомним, что Сиренко проиграл Соломону Дакресу в рамках андеркарда реванша Усика против Дюбуа (19 июля). Владислав потерпел неожиданное фиаско, которое стало в его профессиональной карьере первым. Всего Сиренко провел на профи-ринге 23 боя – 22 победы (19 – нокаутом) и 1 поражение. Последний раз Сиренко побеждал 1 октября 2024 года, когда одолел американца Брэндона Кармака в США.