Британский боксер Дэвид Аделее высказал свое мнение относительно поражения Даниэля Дюбуа от Александра Усика. Супертяж уверен, что "Динамит" просто сдался, когда увидел, что не владеет ходом реванша, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Аделее о реванше Усик – Дюбуа?

Аделее вспомнил спарринги против Дюбуа и посягнул на официальный бой против Даниэля. Дэвид уверен, что фанатам бокса такой их поединок бы точно понравился. Аделее открыт к любым предложениям о новом поединке.

Он пытался, а потом сдался. Это мое мнение. Как только он понял, что дела идут не так, как он хочет, он немного надломился,

– заявил Аделее.

К слову. Дюбуа на профи-ринге провел уже 25 боев – 22 победы (21 – нокаутом) и 3 поражения (два от Усика и одно от Джо Джойса).

Отметим, что 16 августа Аделее проиграл хорвату Филипу Хрговичу в андеркарде противостояния Диллиан Уайт – Мозес Итаума. Для 28-летнего британца это поражение стало 2-м в 16-ти проведенных боях в профессионалах при 14 победах (13 – нокаутом). Напомним, что первое поражение Аделее нанес Фабио Уордли в 2023-м (нокаут в 7-м раунде).