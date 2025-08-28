Британський боксер Девід Аделеє висловив свою думку щодо поразки Даніеля Дюбуа від Олександра Усика. Супертяж впевнений, що "Динаміт" просто здався, коли побачив, що не володіє ходом реваншу, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Аделеє про реванш Усик – Дюбуа?

Аделеє пригадав спаринги проти Дюбуа та зазіхнув на офіційний бій проти Даніеля. Девід впевнений, що фанатам боксу такий їх поєдинок би точно був до вподоби. Аделеє відкритий до будь-яких пропозицій про новий двобій.

Він намагався, а потім здався. Це моя думка. Як тільки він зрозумів, що справи йдуть не так, як він хоче, він трохи надломився,

– заявив Аделеє.

До слова. Дюбуа на профі-рингу провів вже 25 боїв – 22 перемоги (21 – нокаутом) та 3 поразки (дві від Усика та одна від Джо Джойса).

Відзначимо, що 16 серпня Аделеє програв хорвату Філіпу Хрговичу в андеркарді протистояння Ділліан Вайт – Мозес Ітаума. Для 28-річного британця ця поразка стала 2-ю у 16-ти проведених боях у професіоналах при 14 перемогах (13 – нокаутом). Нагадаємо, що першої поразки Аделеє завдав Фабіо Вордлі у 2023-му (нокаут у 7-му раунді).