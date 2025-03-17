Будем "поджимать", – Богачук рассказал о трудностях поиска соперников

Сергей Богачук в прошлом поединке одержал победу и стал официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира WBC. Украинский боксер рассказал о поисках соперника.

Сергей Богачук планирует вернуться в ринг в 2025 году. Однако у него возникли трудности с поиском достойного оппонента, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Богачук не может найти соперника

Сергей Богачук рассказал, что с ним никто не хочет драться. Украинский признался, что хотел бы провести бой против Вирджила Ортиса, но его команда ищет для него слабых соперников.

Также Богачук заявил, что не против разделить ринг с Себастьяном Фундорой, но он также не хочет драться с украинским боксером. Поэтому сейчас команда Сергея ищет ему соперника.

Сергей Богачук рассказал, будет ли проводить обычный поединок, пока его команда ищет соперника для чемпионского боя. Боксер назвал дату, когда проведет поединок.

Да. Возможно, проведу бой в середине июня. И уже тогда буду ждать на ринге того же Фундора или будем "поджимать" других лидеров весовой категории. Цель пока одна – выйти на чемпионский бой,

– сказал Богачук.

Напомним, что последний раз Сергей Богачук дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри в декабре прошлого года. Тогда украинский боксер победил Ишмаэля Дэвиса благодаря техническому нокауту.