Промоутер украинского боксера хочет организовать подобную битву. Сергей Богачук заверил, что пока это все только планы, которые могут воплотиться в реальность через титул, которым владеет Бахрам Муртазалиев, пишет 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Богачук о возможном бое с россиянином

Украинец хотел бы отобрать чемпионский пояс россиянина, который тренируется и проживает в США.

Богачук заявил, что о дружбе с Муртазалиевым не идет речь. Сергея интересует только титул российского боксера. Однако пока нет никакой конкретики относительно данного противостояния.

О дружбе с россиянином речи нет. Меня интересует исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева. Хочу побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все. Добавлю, что пока его мне никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь,

– заявил Богачук.

Напомним, что Богачук в последний раз дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри в Эр-Рияде. Тогда Сергей победил техническим нокаутом в шестом раунде британца Ишмаэля Дэвиса. С тех пор за спиной 29-летнего боксера 25 побед (24 – нокаутом) и два поражения в 27-ми поединках.

Ранее промоутер Том Леффлер рассказывал, что возвращение Богачука на ринг следует ждать летом 2025 года. Украинец может подраться 21 июня на арене "Chumash Casino Resort" в Калифорнии в рамках шоу UFC Fight Pass.