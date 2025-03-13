Промоутер Том Леффлер сообщил, что Сергей Богачук проведет свой следующий бой 21 июня на арене "Chumash Casino Resort" в Санта-Инес (Калифорния). По словам промоутера украинца, Богачук хочет стать хедлайнером шоу UFC Fight Pass, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Все варианты для Сергея Богачука

Однако Леффлер не исключил боя своего клиента с Бахрамом Муртазалиевым или Себастьяном Фундорой.

Он просто ищет еще один большой бой. Он собирается стать хедлайнером шоу UFC Fight Pass в июне, но если появится возможность, например, драться с Бахрамом за титул чемпиона мира по версии IBF, если появится возможность драться с Себастьяном Фундорой, с которым он должен был драться в прошлом году, мы воспользуемся ею,

– сказал Том Леффлер.

Также промоутер не исключил боя против Мадримова, которого недавно побил Вирджил Ортис. Леффлер надеется, что сможет организовать Богачуку большой бой.

Напомним, что Богачук должен был подраться против победителя боя Ортис – Мадримов, в котором победил Вирджил. Однако реванша против американца может не быть. Ортис не хочет в ближайшее время проводить сложные поединки и ищет более легкого соперника, чем Богачук.

Отметим, что Богачук потерпел два поражения в 27 боях, в которых побеждал 25 раз (24 – нокаутом). Одно из них как раз Сергею нанес Вирджил Ортис в августе 2024-го года, а дебютное поражение Богачук получил в бою против Брэндона Адамса.