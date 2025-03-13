Промоутер Том Леффлер повідомив, що Сергій Богачук проведе свій наступний бій 21 червня на арені "Chumash Casino Resort" у Санта-Інес (Каліфорнія). За словами промоутера українця, Богачук хоче стати хедлайнером шоу UFC Fight Pass, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

До теми Замість боягузливого Ортіса: український боксер може провести титульний бій проти росіянина

Усі варіанти для Сергія Богачука

Однак Леффлер не виключив бою свого клієнта із Бахрамом Муртазалієвим або Себастьяном Фундорою.

Він просто шукає ще один великий бій. Він збирається стати хедлайнером шоу UFC Fight Pass у червні, але якщо з'явиться можливість, наприклад, битися з Бахрамом за титул чемпіона світу за версією IBF, якщо з'явиться можливість битися з Себастьяном Фундорою, з яким він повинен був битися минулого року, ми скористаємося нею,

– сказав Том Леффлер.

Також промоутер не виключив бою проти Мадрімова, якого нещодавно побив Вірджил Ортіс. Леффлер сподівається, що зможе організувати Богачуку великий бій.

Нагадаємо, що Богачук повинен був побитись проти переможця бою Ортіс – Мадрімов, у якому переміг Вірджил. Однак реваншу проти американця може не бути. Ортіс не хоче найближчим часом проводити складні поєдинки та шукає легшого суперника за Богачука.

Відзначимо, що Богачук зазнав двох поразок у 27 боях, у яких тріумфував 25 разів (24 – нокаутом). Однієї із них якраз Сергію завдав Вірджил Ортіс у серпні 2024-го року, а дебютну поразку Богачук отримав у бою проти Брендона Адамса.