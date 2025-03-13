Сергій Богачук повинен був побитись проти переможця бою між Вірджилом Ортісом та Ісраїла Мадрімова, який відбувся 22 лютого. Ортіс за одноголосним рішенням переміг Мадрімова: 117-111 та двічі 115-113. Після чого Вірджил повинен був стати наступним суперником українця.

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Хто замінить Вірджила Ортіса

Однак Том Леффлер повідомив, що Ортіс відмовляється від другої битви проти Богачука. За словами промоутера, Вірджил не в захваті від ідеї проведення реваншу проти українського суперника, а його команда хоче знайти йому легшого наступного опонента. Том Леффлер запевнив, що Ортіс наразі уникає важких боїв, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Натомість Леффлер назвав іншого суперника, з яким може побитись Сергій Богачук за титул чемпіона світу за версією IBF. Мова йде про росіянина Бахраму Муртазалієва.

Чесно кажучи, це той бій, який слід організувати найближчим часом. Я вже спілкувався з представниками Бахрама, вони погодились на бій з українцем. Богачук готовий до цього. Все очевидно. Це протистояння претендуватиме на звання "Поєдинок року",

– заявив Леффлер.

Довідка. Сергій Богачук 10 серпня 2024-го року виходив у ринг проти Вірджила Ортіса, якому поступився за більшістю суддів: 113-113; 112-114 (двічі). Українець втратив титул чемпіона світу за версією WBC Interim у першій середній вазі.

До слова, Бахрама Муртазалієв – непереможний російський боксер, на його рахунку 23 переможні бої (17 – нокаутом).