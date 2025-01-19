"У тебя нет соперника": украинский звездный боксер бросил вызов чемпиону мира

Сергей Богачук обратился к Себастьяну Фундоре. Украинский боксер бросил вызов чемпиону мира по версиям WBO и WBC.

Американец должен провести защиту титулов до 29 марта. Его оппонентом должен был быть Эррол Спенс, но WBO отказалась утверждать поединок.

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Богачук хочет драться с Фундорой

Сергей Богачук записал видео с обращением к Себастьяну Фундоре. Украинский боксер заявил, что не против стать следующим соперником американского чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Supremeboxing.

Слушай, Себастьян, у тебя теперь нет соперника. Я готов встретиться с тобой на ринге, давай это сделаем. Мы можем показать болельщикам очень хороший и интересный бой, давай сделаем это,

– сказал Богачук.

Напомним, что последний раз Богачук дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 грундя 2024 года. Тогда Сергей техническим нокаутом победил Ишмаэля Дэвиса и стал обязательным претендентом на пояс WBC.