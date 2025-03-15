Украинский боксер назвал фаворита возможного реванша Усик – Дюбуа

Александра Усика заставляют провести бой против Джозефа Паркера, но у украинца до сих пор существует шанс выйти в ринг против Даниэля Дюбуа. Не исключено, что новозеландскому боксеру заплатят большие деньги, чтобы тот позволил провести вторую битву за "абсолют" Усик – Дюбуа.

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал возможный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец назвал фаворита данного противостояния, если оно таки состоится, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Прогноз от Деревянченко

По его мнению, Усик снова будет доминировать на ринге. Хотя реванш будет более напряженным, чем первая встреча Усика против Дюбуа, которая закончилась техническим нокаутом в девятом раунде от Александра (август 2023).

Здесь фаворит Усик. В первом бою он победил и в реванше тоже будет фаворитом, если он состоится. Скажу так, что в Дюбуа и первый бой был такой довольно напряженный, второй бой будет еще более напряженный, чем первый,

– сказал Деревянченко.

К слову. Сергей Деревянченко последний раз выходил в ринг в августе прошлого года, когда проиграл по единогласному решению судей французу Кристиану Мбилли: 90-100, 91-99, 92-98. За спиной украинца на профи-ринге 21 бой, в которых одержал 15 побед и потерпел 6 поражений.

Если Усик откажется от боя с Паркером, то потеряет пояс WBO. Тогда на кону его реванша с "Динамитом" не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Пока неизвестно, с кем Усик таки проведет свой следующий бой. Ранее Александр отмечал, что в профессиональном боксе ему осталось всего два года и два поединка.