"Был бы хороший бой": в Украине предложили соперника для Усика

Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко поделился своими мыслями о дальнейшей карьере Александра Усика. Он также назвал соперника, с которым хотел бы увидеть украинца в следующем поединке.

По его мнению, бой Усика с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером был бы особенно интересен несколько лет назад. Об этом он рассказал в интервью Sport-express.ua.

Соперник Усика в следующем бою

В то же время сейчас украинский боксер находится на таком уровне, что может самостоятельно выбирать соперников.

Думаю, что этот бой был бы суперинтересным пять лет назад, а сегодня с Усиком хотят боксировать все. У него такой статус, что он может сам выбирать соперников,

– отметил Сергей.

Деревянченко также прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских поясов ради возможности организовать громкий коммерческий поединок. По его мнению, такой шаг не обязательно является ошибкой, ведь каждый титул нужно защищать.

Каждый пояс требует защиты. Титулы нужно либо защищать, либо отдавать. Он найдет выход, как организовать интересный бой,

– сказал боксер.

В то же время Деревянченко не исключает, что Усик может завершить профессиональную карьеру, если ему не удастся договориться о поединке с достойным гонораром.

Все будет зависеть от него самого. Если не будет интересного боя за достойный гонорар, то, возможно, и закончит. Думаю, в ближайшие месяцы мы об этом узнаем,

– заявил украинец.

Среди потенциальных соперников Усика в последнее время упоминают американца Давида Бенавидеса и британца Тайсона Фьюри. Однако Деревянченко считает, что поединок Бенавидеса против австралийца Джея Опетаи был бы более логичным вариантом для американца.

В то же время, отвечая на вопрос, с кем лично он хотел бы увидеть Усика на ринге, Сергей назвал немецкого надважковаговика Агита Кабаела.

С Агитом Кабаелом был бы хороший бой,

– подытожил Деревянченко.

Отметим, что ранее переговоры о возможном поединке Усика с Уайлдером не завершились договоренностью из-за финансовых разногласий.