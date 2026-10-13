На його думку, бій Усика з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером був би особливо цікавим кілька років тому. Про це він розповів в інтерв'ю для Sport-express.ua.

Суперник Усика на наступний бій

Водночас зараз український боксер перебуває на такому рівні, що може самостійно обирати суперників.

Думаю, що цей бій був би суперцікавий п'ять років тому, а на сьогодні з Усиком хочуть боксувати всі. Він має такий статус, що може сам обирати суперників,

– зазначив Сергій.

Дерев'янченко також прокоментував рішення Усика відмовитися від чемпіонських поясів заради можливості організувати гучний комерційний поєдинок. На його думку, такий крок не обов'язково є помилкою, адже кожен титул потрібно захищати.

Кожен пояс потребує захисту. Титули треба або захищати, або віддавати. Він знайде вихід, як організувати цікавий бій,

– сказав боксер.

Водночас Дерев'янченко не виключає, що Усик може завершити професійну кар'єру, якщо йому не вдасться домовитися про поєдинок із гідним гонораром.

Все буде залежати від нього самого. Якщо не буде цікавого бою за гідний гонорар, то може й закінчити. Думаю, в найближчі місяці ми про це дізнаємося,

– заявив українець.

Серед потенційних суперників Усика останнім часом згадують американця Давіда Бенавідеса та британця Тайсона Ф'юрі. Однак Дерев'янченко вважає, що поєдинок Бенавідеса проти австралійця Джея Опетаї був би логічнішим варіантом для американця.

Водночас, відповідаючи на запитання, з ким особисто хотів би побачити Усика в рингу, Сергій назвав німецького надважковаговика Агіта Кабаєла.

З Агітом Кабаєлом був би хороший бій,

– підсумував Дерев'янченко.

Зазначимо, що раніше переговори щодо можливого поєдинку Усика з Вайлдером не завершилися домовленістю через фінансові розбіжності.