Известный боксер посоветовал Кличко "easy fight" в случае возвращения на ринг

Владимир Кличко заинтриговал многих возможным возвращением в профессиональный ринг. В боксерском сообществе активно обсуждают потенциальный камбэк "Доктора Стального Молота".

Сергей Деревянченко поделился мыслями относительно возвращения Кличко-младшего. Украинский боксер объяснил, что должен сделать Владимир перед большим поединком, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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У Кличко была длинная пауза

Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру 2017 году. Поэтому, по мнению Сергея Деревянченко, ему не нужно сразу драться с серьезным соперником в случае возвращения в ринг.

Украинский боксер отметил, что Владимир Кличко сначала должен провести легкий бой. Ведь "Доктор Стальной Молот" должен адаптироваться после долгой паузы.

Владимир в очень хорошей форме, он постоянно поддерживал форму, так что будет интересно, если он вернется. Я думаю, что у него был достаточно длинный перерыв, поэтому ему нужен "easy fight", чтобы почувствовать ринг, а потом уже следующий бой с более достойным и серьезным соперником. Сейчас хевивейт это очень интересная весовая категория,

– сказал Деревянченко.

Напомним, что Владимир Кличко в последний раз дрался в 2017 году. Тогда "Доктор Стальной Молот" потерпел сокрушительное поражение от британского боксера Энтони Джошуа.

Ранее Том Леффлер поделился мыслями относительно возможного возвращения Кличко в бокс. Бывший промоутер Владимира считает, что украинец имеет много вариантов для проведения боя.