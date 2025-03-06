Спортивный функционер высоко оценил шансы на камбэк Кличко-младшего. Леффлер назвал причину, почему "Доктор Стальной Молот" возобновит карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Леффлер о Кличко

Том Леффлер заявил, что Владимир Кличко является исторической фигурой для мирового бокса. Поэтому он может вернуться в профессиональный ринг, чтобы драться за чемпионский титул.

Промоутер отметил, что украинец находится в прекрасной форме. Тогда как это было, когда "Доктор Стальной Молот" шел исторической чемпионской серией из 25 поединков.

Для него есть так много замечательных боев. Поединки-реванши против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Дюбуа это отличный бой. Однако это зависит от Владимира. Я позволю ему говорить за себя и не вложу в уста никаких слов. Я хотел бы, чтобы он вернулся как фанат бокса и фаната Владимира,

– сказал Леффлер.

Напомним, что Владимир Кличко раздумывает над возвращением в бокса. "Доктор Стальной Молот" планирует побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.