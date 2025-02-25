Бывший менеджер Кличко-младшего Берндт Бенте прокомментировал возможный камбэк украинца. Функционер назвал имя соперника, с которым бы Владимир мог бы провести бой, сообщает 24 канал со ссылкой Sport.de.

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С кем может подраться Кличко

Берндт Бенте считает, что Владимир Кличко мог бы провести бой с непобедимым немцем Агитом Кабаелом. Боксер владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Этим можно заполнить любой стадион в Германии. Можно проводить бой на Шальке (Гельзенкирхен – 24 канал) или в Дюссельдорфе. Кабаел родом из северного Рейн-Вебула,

– сказал Бенте.

Напомним, что Агит Кабаел в последнем поединке досрочно победил Чжана Чжилея. Немец нокаутировал китайского гиганта в шестом раунде зрелищного боя.

После чего Кабаэл заявил о намерении с Александром Усиком. Боксер хочет стать полноценным обладателем чемпионского пояса по версии WBC.