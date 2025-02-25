Колишній менеджер Кличка-молодшого Берндт Бенте прокоментував можливий камбек українця. Функціонер назвав ім'я суперника, з яким би Володимир міг би провести бій, повідомляє 24 канал із посиланням Sport.de.
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З ким може побитись Кличко
Берндт Бенте вважає, що Володимир Кличко міг би провести бій з непереможним німцем Агітом Кабаєлом. Боксер володіє титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.
Цим можна заповнити будь-який стадіон в Німеччині. Можна проводити бій на Шальке (Гельзенкірхен – 24 канал) або в Дюссельдорфі. Кабаєл родом із північного Рейн-Вебула,
– сказав Бенте.
Нагадаємо, що Агіт Кабаєл в останньому поєдинку достроково переміг Чжана Чжилея. Німець нокаутував китайського гіганта у шостому раунді видовищного бою.
Після чого Кабаєл заявив про наміри битись з Олександром Усиком. Боксер хоче стати повноцінним володарем чемпіонського поясу за версією WBC.