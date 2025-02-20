Поки Кличко-молодший ще не прийняв фінального рішення, інші боксери та бійці запевняють, що готові розділити один ринг із Володимиром. Цей список поповнився колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, інформує 24 Канал із посиланням на Sportsbook review.

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Ще не повернувся, а вже отримує потенційних суперників

38-річний боєць розглядає кандидатуру Володимира Кличка, як одного із потенційних суперників, якщо, звісно, українець повернеться у ринг. Нганну готовий провести бій за правилами боксу, попри свій негативний старт у цьому виді спорту.

Я збираюся провести декілька боїв, варіантів у мене багато. Важливо вибрати найцікавіший. Можливо, це буде зустріч з кікбоксером Ріко Верховеном. Проте в наступному поєдинку мені хотілося б вийти на ринг і битися за правилами боксу. Мене цікавить Володимир Кличко, якщо він відновить кар'єру, або Дерек Чісора,

– заявив Нганну.

Довідка. За спиною Нганну 18 перемог у 21-му поєдинку зі змішаних єдиноборств (13 – нокаутом). Також провів два бої за правилами боксу, у яких програв Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Двічі битви закінчувались достроковими поразками Френсіса.

Відзначимо, що чимала кількість боксерів та бійців вже висловлювалась про можливу бій із Кличком-молодшим. Зокрема Даніель Дюбуа, який 22 лютого захищатиме титул IBF у поєдинку проти Джозефа Паркера.

Раніше була інформація, що Френсіс кинув виклик колишньому чемпіону світу Деонтею Вайлдеру.