Камерунець кинув виклик зірковому американському боксеру. У поле зору іменитого майстра змішаних єдиноборств потрапив Деонтей Вайлдер, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Нганну про бій з Вайлдером

Френсіс Нганну відкрито заявив, що хоче провести бій у боксерському ринзі. Камерунець зізнався, що попри великий досвід в ММА, йому все одно не легко битись в октагоні.

Колишній чемпіон UFC поділився думками щодо ймовірного бою з Деонтеєм Вайлдером. Досвідчений боєць вважає, що вони обидва мають шанс завершити бій достроково.

Я пристрасно бажаю отримати бій з Деонтеєм Вайлдером. Просто у нашому протистоянні 80-відсоткова ймовірність, що хтось засне. Буде нокаутований або він, або я,

– заявив Нганну.

Раніше Френсіс Нганну бився у боксерському ринзі. У жовтні 2023 року камерунський боєць відправив Тайсона Ф'юрі у нокдаун, але зрештою програв "Циганському королю" роздільним рішенням суддів.

Також у березні минулого року Нганну провів поєдинок проти Ентоні Джошуа. Тоді колишній чемпіон UFC достроково програв ЕйДжею у другому раунді мегафайту.