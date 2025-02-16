Камерунец бросил вызов звездному американскому боксеру. В поле зрения именитого мастера смешанных единоборств попал Деонтей Уайлдер, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Нганну о бое с Уайлдером

Фрэнсис Нганну открыто заявил, что хочет провести бой в боксерском ринге. Камерунец признался, что несмотря на большой опыт в ММА, ему все равно не легко драться в октагоне.

Бывший чемпион UFC поделился мыслями относительно вероятного боя с Деонтеем Уайлдером. Опытный боец считает, что они оба имеют шанс завершить бой досрочно.

Я страстно желаю получить бой с Деонтеем Уайлдером. Просто в нашем противостоянии 80-процентная вероятность, что кто-то уснет. Будет нокаутирован или он, или я,

– заявил Нганну.

Ранее Фрэнсис Нганну дрался в боксерском ринге. В октябре 2023 года камерунский боец отправил Тайсона Фьюри в нокдаун, но в итоге проиграл "Цыганскому королю" раздельным решением судей.

Также в марте прошлого года Нганну провел поединок против Энтони Джошуа. Тогда бывший чемпион UFC досрочно проиграл ЭйДжею во втором раунде мегафайта.