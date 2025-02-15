Бывший чемпион мира рассказал, чем занимается на заслуженном отдыхе. Британец продолжает связывать свою жизнь со спортом, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Gist Media.

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Чем занимается Фьюри

Тайсон Фьюри поделился видеозаписью из спортивного зала. "Цыганский король" начал работать личным тренером. Первым подопечным британца стала его жена Пэрис.

Тайсон в спортивном зале: смотрите видео

Напомним, что в декабре прошлого года Тайсон Фьюри во второй раз проиграл Александру Усику. Все судьи отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением со счетом – 116:112.

После чего в начале января "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. Однако британец готов вернуться в ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов.