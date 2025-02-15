Колишній чемпіон світу розповів, чим займається на заслуженому відпочинку. Британець продовжує пов'язувати своє життя зі спортом, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Gist Media.

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Чим займається Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі поділився відеозаписом зі спортивного залу. "Циганський король" почав працювати особистим тренером. Першим підопічним британця стала його дружина Періс.

Тайсон у спортивній залі: дивіться відео

Нагадаємо, що у грудні минулого року Тайсон Ф'юрі вдруге програв Олександру Усику. Усі судді віддали перемогу українському чемпіону одноголосним рішенням з рахунком – 116:112.

Після чого на початку січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Проте британець готовий повернутись у ринг за 500 мільйонів фунтів стерлінгів.