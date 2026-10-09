"Бокс любит молодость": экс-чемпион мира объяснил, почему Кличко не стоит снова выходить на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может вернуться на профессиональный ринг, чтобы вновь вписать свое имя в историю бокса. 50-летний легендарный боксер неоднократно давал понять, что находится в отличной физической форме и сохраняет высокую мотивацию для нового вызова.

Впрочем, возможное возвращение украинца вызывает неоднозначную реакцию среди представителей боксерского мира. Экс-чемпион мира Сергей Дзинзирук в комментарии 24 Каналу выступил против такого решения и призвал Кличко не ставить под угрозу свое спортивное наследие.

Дзинзирук призывает Кличко остановиться

Главным стимулом для камбэка украинца является желание побить исторический рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом в тяжелом весе в истории в возрасте 45 лет. Летом градус ожиданий поднял промоутер Александр Красюк, который опубликовал совместное фото с Кличко-младшим и загадочной подписью: "Что-то большое надвигается".

Я думаю, что спорт, в частности бокс, любит молодость. Надо быть молодым, здоровым. То, что Владимир занимается, тренируется, поддерживает свою форму, – это хорошо. Но он уже на вершине, он уже человек мира, спортсмен мирового уровня. Мне кажется, что ему не нужно возвращаться,

– заявил Дзинзирук.

Экс-чемпион убежден, что Кличко уже нет смысла гнаться за поясами, которые он не успел завоевать раньше.

Он уже завоевал свою уважаемую публику, своих людей, которые его любят и поддерживают. Мне кажется, ему больше ничего не нужно. А если что-то пойдет не так? Зачем? Лично я считаю, что у него уже все есть, всего он достиг. Я думаю, что возвращаться уже не нужно,

– резюмировал он.

Наиболее реалистичный соперник Кличко

Бывший менеджер братьев Кличко Бернд Бенте отметил, что наиболее рабочим и реалистичным сценарием для возвращения является бой в Германии против действующего обладателя титула WBC Агита Кабаела.