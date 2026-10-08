"Бокс придал мне уверенности": экс-чемпион Дзинзирук рассказал, как спорт помогает ему на войне

Бывший чемпион мира по версии WBO Сергей Дзинзирук, который в настоящее время служит в ВСУ, рассказал, как спортивный опыт помогает ему при выполнении боевых задач. Экс-обладатель титула в первом среднем весе поделился мыслями о радикальной смене профессии и службе в подразделении по противодействию беспилотным системам.

По его словам, во время профессиональной карьеры он даже не мог представить, что однажды станет военнослужащим. Тогда, отмечает спортсмен, о полномасштабной войне никто и подумать не мог. Об этом он рассказал в комментарии для 24 Канала.

Дзинзирук о том, помогают ли навыки бокса на войне

Однако именно многолетний опыт на ринге стал для него прочным фундаментом при защите страны.

Спорт, в частности бокс, очень сильно помогает – и морально, и физически. И ты знаешь, что нужно идти, действовать, помогать, что нужно отстоять, отслужить. И это во многом благодаря спорту,

– отметил Дзинзирук.

Он подчеркнул, что именно бокс сформировал его внутреннюю силу и придал колоссальную уверенность в собственных силах, которая помогает в военном деле.

Вообще, благодаря боксу я стал очень уверенным в себе. Я знаю, на что мне рассчитывать, что я могу сделать, а чего не могу. То есть бокс дал мне такую энергию, уверенность в том, что я могу это сделать,

– признался экс-чемпион.

Напомним, что Дзинзирук дебютировал на профессиональном ринге в 1999 году, а свой последний бой провел в январе 2013 года против американца Брайана Веры. Свой главный спортивный успех он достиг в октябре 2006 года, отобрав титул чемпиона мира по версии WBO у пуэрториканца Даниэля Сантоса. Дзинзирук удерживал чемпионский пояс с 2005 по 2011 год, проведя шесть успешных защит титула.

В марте выдающийся боксер и защитник отметил свой 50-летний юбилей. За значительные заслуги перед государством и весомые спортивные достижения в октябре Дзинзирук вместе с легкоатлеткой Ярославой Магучих и другими известными спортсменами и получил свою именную звезду на площади у ТРЦ "Гулливер" в Киеве.