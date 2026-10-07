Среди тех, чье имя появилось на площади, известный украинский боксер Сергей Дзинзирук, чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. Об этом сообщает 24 Канал.

Сергей Дзинзирук пополнил "Площадь звезд"

Дзинзирук владел чемпионским поясом WBO с 2005 по 2011 год и шесть раз успешно защитил титул. На церемонии также представили оригинальный чемпионский пояс WBO, который в свое время завоевал украинский боксер.

Пояс WBO Сергея Дзинзирука / Фото 24 Канала

Сейчас Дзинзирук служит в рядах Вооруженных Сил Украины – в подразделении противодействия беспилотным системам.

Помимо чемпионского титула WBO, Дзинзирук имеет значительные достижения в любительском боксе. Он является серебряным призером чемпионата мира 1997 года, двукратным призером чемпионатов Европы и участником Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

За профессиональную карьеру боксер провел 40 поединков, одержав 37 побед, 24 из которых – нокаутом. Дзинзирук потерпел два поражения, в боях против аргентинца Серхио Мартинеса и американца Брайана Веры и один раз завершил поединок вничью с Джонатаном Гонсалесом. Карьеру профессионального боксера он завершил после боя в США в 2013 году.

Открытие звезды Сергею Дзинзируку: смотрите видео

По рейтингу BoxRec он входит в пятерку лучших украинских боксеров в истории независимой Украины. В этом списке он занимает пятое место после Владимира Кличко, Виталия Кличко, Александра Усика и Василия Ломаченко.

Все спортсмены, чьи имена появились на "Площади звезд", также получили миниатюрные копии своих звезд.

Сергей Дзинзирук получил копию звезды / Фото 24 Канала

Последний раз в проект добавили новое имя в ноябре 2021 года. Тогда свою звезду на площади получила украинская теннисистка Элина Свитолина.