Серед тих, чиє ім'я з'явилося на площі, відомий український боксер Сергій Дзінзірук, чемпіон світу WBO у першій середній вазі. Про це повідомляє 24 Канал.

Сергій Дзінзірук поповнив "Площу зірок"

Дзінзірук володів чемпіонським поясом WBO з 2005 до 2011 року та шість разів успішно захистив титул. На церемонії також представили оригінальний чемпіонський пояс WBO, який свого часу завоював український боксер.

Пояс WBO Сергія Дзінзірука / Фото 24 Каналу

Нині Дзінзірук служить у лавах Збройних Сил України – у підрозділі протидії безпілотним системам.

Окрім чемпіонського титулу WBO, Дзінзірук має значні здобутки в аматорському боксі. Він є срібним призером чемпіонату світу 1997 року, дворазовим призером чемпіонатів Європи та учасником Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

За професійну кар'єру боксер провів 40 поєдинків, здобувши 37 перемог, 24 з яких – нокаутом. Дзінзірук зазнав двох поразок, у боях проти аргентинця Серхіо Мартінеса та американця Браяна Вери та одного разу завершив поєдинок унічию з Джонатаном Гонсалесом. Кар'єру професійного боксера він завершив після бою у США у 2013 році.

Відкриття зірки Сергію Дзінзіруку: дивіться відео

За рейтингом BoxRec він входить до п'ятірки найкращих українських боксерів в історії незалежної України. У цьому списку він посідає п'яте місце після Володимира Кличка, Віталія Кличка, Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Усі спортсмени, чиї імена з'явилися на "Площі зірок", також отримали мініатюрні копії своїх зірок.

Сергій Дзінзірук отримав копію зірки / Фото 24 Каналу

Востаннє до проєкту додавали нове ім'я у листопаді 2021 року. Тоді свою зірку на площі отримала українська тенісистка Еліна Світоліна.