Александр Усик ни разу не проигрывал за свою карьеру. Немало именитых боксеров намеревались побить украинского чемпиона, но никому из них так и не удалось.

Сергей Радченко высказался об Александре Усике и его карьере. Сергей Радченко назвал боксера, который может создать проблемы украинскому чемпиону, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Кто составит конкуренцию Усику?

Известный украинский боксер рассказал, кто может создать конкуренцию абсолютному чемпиону мира в очном противостоянии. Сергей Радченко считает, что это может быть Джозеф Паркер.

Однако шансов победить Усика у Паркера мало. По мнению Радченко, Александр в итоге одолеет Джозефа в поединке, если он состоится.

Этот парень имеет характер, силу и навыки, благодаря которым может создать сложности любому боксеру. Если Усик выберет его следующим соперником, то, думаю, мы увидим замечательный бой, в котором Александр одержит победу,

– сказал Радченко.

Напомним, что Александр Усик в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа. Впоследствии WBO обязала украинского боксера драться против Джозефа Паркера, иначе он потеряет статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось о том, что Дэвид Хэй высказался о гипотетическом бое против Александра Усика и назвал победителя. Легенда бокса оценил свой прайм и прайм украинца.