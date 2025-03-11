Украинский боксер официально получил титульный бой: дата поединка и кто будет соперником

Украинский боксер Сергей Радченко официально получил свой следующий бой. Соперником украинца будет Кевин Лерен.

Бой состоится 1 мая 2025-го года на "Sunbet Arena" в Претории (ЮАР). На кону противостояния будет стоять титул чемпион мира по версии WBC в бриджервейте, которым владеет Кевин Лерен, пишет 24 Канал со ссылкой на промоутерскую компанию Legacy Boxing Promotions.

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Титульный бой для Радченко

Это будет дебютная защита чемпионского пояса для 32-летнего боксера из Южной Африки. Кевин Лерен стал полноценным обладателем титула после того, как Лоуренс Околи поднялся в хевивейт, потеряв пояс.



Бой Лерен – Радченко / Фото Legacy Boxing Promotions

Напомним, что сначала бой Сергей Радченко – Кевин Лерен планировали провести в марте в Киеве. Однако сторонам так и не удалось договориться о поединке в столице Украины, который несколько раз переносили.

Последний раз 37-летний украинский боксер выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда победил серба Андрея Пешича по единогласному решению судей: 116-112 (дважды) и 115-113. За спиной Радченко 18 боев – 11 побед (5 – нокаутом) и 7 поражений.

Что касается Лерена, то Кевин весной 2024-го года проиграл по единогласному решению Джастину Гуни из Австралии. Это поражение стало третьим в карьере Лерена в 33-х проведенных боях, в которых побеждал 30 раз (14 – нокаутом).