После чего британец долгое время не появлялся в социальной сети. Однако недавно Фьюри опубликовал видео в инстаграме, намекнув на возможное возвращение в ринг, сообщает 24 канал.

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Загадочный месседж Фьюри

На видео Тайсон Фьюри с флагом Англии выходит на легендарный стадион в Манчестере "Олд Траффорд". "Цыганский король" коротко подписал публикацию, что вызвало бурное обсуждение в сети.

Скучали по мне? Театр мечты. 2025,

– написал Фьюри.

Болельщики предполагают, что таким образом британец намекнул на возвращение в бокс. Фанаты ожидают, что "Цыганский король" будет драться против Энтони Джошуа.

Напомним, что Тайсон Фьюри в последнем поединке дрался против Александра Усика в прошлом году. "Цыганский король" потерпел поражение единогласным решением судей.