"Он не готов": брат Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа
Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, резко раскритиковал Энтони Джошуа. По словам Шейна, именно Джошуа не заинтересован в проведении боя с его братом.
В интервью Boxing King Media Шейн отметил, что Тайсон на протяжении своей карьеры неоднократно принимал сложные вызовы. В то же время, по его словам, переговоры с Джошуа постоянно сопровождались трудностями.
Состоится ли бой Джошуа – Фьюри
Фьюри сравнил подход своего брата к поединкам с поведением Джошуа.
Тайсон готов драться с кем угодно и ехать куда угодно ради боя. У него было три поединка с Деонтеем Уайлдером. Они ненавидели друг друга, но трижды дрались, потому что оба хотели этого боя,
– сказал Фьюри.
Отдельно Шейн упомянул противостояние Тайсона с Александром Усиком, отметив, что стороны якобы быстро договорились о поединке.
Зато Джошуа, по его мнению, избегал по-настоящему опасных соперников.
Назовите мне бойца, с которым дрался Джошуа и который на тот момент был на вершине бокса. Усик? Единственная причина, почему они согласились на этот бой, – Джошуа был огромным фаворитом,
– заявил Шейн.
Он также проанализировал послужной список Джошуа, упомянув Энди Руиса, Джозефа Паркера, Владимира Кличко и Диллиана Уайта. Фьюри утверждает, что Джошуа якобы никогда не побеждал соперника, против которого выходил на ринг в роли аутсайдера.
Кроме того, Шейн заявил, что Джошуа снова остался без постоянного тренера, и использовал это в качестве аргумента в пользу своей версии.
Как он может хотеть боя, как он может быть готов к бою, если у него даже нет тренера? Он не готов. Он не хочет драться. В боксе все очень просто: если оба хотят драться, то бой состоится,
– подытожил брат Тайсона.
В то же время последние два поединка Джошуа проводил с тренерским тандемом Егора Голуба и Сергея Лапина из команды Усика.
Сам Тайсон Фьюри уже начал тренировочный лагерь и ищет соперника на ноябрь. Британец публично предложил Усику провести третий бой.
Среди желательных мест проведения назвали легендарный Madison Square Garden. Фьюри также опубликовал афишу потенциального поединка с американской ареной.