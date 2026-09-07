В інтерв'ю Boxing King Media Шейн зазначив, що Тайсон упродовж кар'єри неодноразово приймав складні виклики. Водночас, за його словами, переговори з Джошуа постійно супроводжувалися труднощами.

Чи відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі

Ф'юрі порівняв підхід свого брата до поєдинків із поведінкою Джошуа.

Тайсон готовий битися з будь-ким і їхати куди завгодно заради бою. У нього було три поєдинки з Деонтеєм Вайлдером. Вони ненавиділи один одного, але тричі билися, тому що обидва хотіли цього бою,

– сказав Ф'юрі.

Окремо Шейн згадав протистояння Тайсона з Олександром Усиком, наголосивши, що сторони нібито швидко домовилися про поєдинок.

Натомість Джошуа, на його думку, уникав по-справжньому небезпечних суперників.

Назвіть мені бійця, з яким бився Джошуа і який на той момент був на вершині боксу. Усик? Єдина причина, чому вони погодилися на цей бій, – Джошуа був величезним фаворитом,

– заявив Шейн.

Він також пройшовся по резюме Джошуа, згадавши Енді Руїса, Джозефа Паркера, Володимира Кличка та Ділліана Вайта. Ф'юрі стверджує, що Джошуа нібито ніколи не перемагав суперника, проти якого виходив у ринг андердогом.

Крім того, Шейн заявив, що Джошуа знову залишився без постійного тренера, і використав це як аргумент на користь своєї версії.

Як він може хотіти бою, як він може бути готовим до бою, якщо він навіть не має тренера? Він не готовий. Він не хоче битися. У боксі все дуже просто: якщо обоє хочуть битися, то бій відбудеться,

– підсумував брат Тайсона.

Водночас останні два поєдинки Джошуа проводив із тренерським тандемом Єгора Голуба та Сергія Лапіна з команди Усика.

Сам Тайсон Ф'юрі вже розпочав тренувальний табір і шукає суперника на листопад. Британець публічно запропонував Усику провести третій бій.

Серед бажаних місць проведення назвали легендарний Madison Square Garden. Ф'юрі також опублікував афішу потенційного поєдинку з американською ареною.