Зображення майбутнього бою Ф'юрі розмістив на своїй сторінці в інстаграм. За попередньою інформацією, британське протистояння може відбутися 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Які деталі бою з Джошуа розкрив Ф'юрі

"Циганський король" емоційно прокоментував майбутню подію, пообіцявши фанатам незабутнє шоу.

Ну й місто цей Нью-Йорк, ну й арена – "Медісон-сквер-гарден", ну й поєдинок – Ф'юрі проти Джошуа. Країна можливостей. Оце буде вихідний для хлопців: гуляємо в Нью-Йорку! Легендарно! Хлопці, чекати залишилося зовсім трохи! Вже скоро!,

– написав Ф'юрі.

Попри гучний анонс, навколо організації бою виникли суперечки та звинувачення. Ф'юрі вже встиг розкритикувати майбутнього суперника, назвавши Джошуа "сцикуном", який начебто уникає бою та намагається вибити для себе більший гонорар. Водночас "Циганський король" запевнив, що за будь-яких обставин вийде в ринг 20 листопада, навіть якщо "Ей-Джей" відмовиться і доведеться терміново шукати іншого суперника.

Обидва боксери підходять до цього протистояння на хвилі успіху після літніх поєдинків. Наприкінці липня Ф'юрі впевнено переміг Маріуша Ваха в Таїланді, а Джошуа відправив у нокаут Крістіана Пренгу на вечорі боксу в Саудівській Аравії.